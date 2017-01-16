Кабмин прекратил действие соглашений с Россией о сотрудничестве в области телевидения, радиовещания и в области информации. Об этом сказано на правительственном портале. "Дальнейшее действие указанных соглашений не соответствует состоянию межгосударственных отношений...
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Как вы думаете, каким в ближайшее время будет курс доллара?
ФизCulture
Политика
Пятница, 13-е число, полнолуние, старый Новый год, курс – 29 крепких национальных единиц за один доллар. Совпадение? Не думаю. Гривна «укрепляется» со скоростью 70-80 копеек в сутки. Никакой паники нет. Страна озабочена качеством обслуживания посетителей в ресторанах и супермаркетах, поскольку многие официанты и кассиры позволяют себе разговаривать на языке российского агрессора. Еще всех волнует международное положение. В США по-прежнему неспокойно…
Александр Зубченко
Если честно, то я всегда опасался, что Чрезвычайному и Полномочному послу «нэньки» в Великобритании Наталье Галибаренко не просто будет на Туманном Альбионе. Во-первых, потому что сама пани (как она считает) Галибаренко при вручении верительных грамот явилась на прием к королеве Елизавете Второй в таком головном уборе, что стало страшно.
Владимир Скачко
Экономика
Многого не понял на этой неделе. Приблизился к информационному раздвоению личности. Трампа послушал. Списки пленных от Савченко почитал. Понаблюдал, как доллар прыгает (уже без малого 29 грн./$). Потом то же самое отследил в теленовостях, комментариях и блогах. Такое впечатление, что мы слышали разных Трампов и видели разный доллар. И все это в формате какого-то нескончаемого жестокого анекдота...
Егор Смирнов
Ликвидность валютного рынка Форекс является отличным подспорьем для инвесторов, умеющих зарабатывать на валютных колебаниях. Однако эта же особенность делает популярную торговую платформу еще и излишне рискованным мероприятием, с которым многие трейдеры лишаются собственных инвестиций.
Бизнес
Наверняка, в детстве Валерий Кришталь пропустил урок литературы, на котором разучивалась поговорка: «Не рой яму другому…», но, со временем, ему однозначно пришлось ее заучить наизусть… Но давайте не будем торопить события, а начнем с самого начала.
Сергей Николаенко
У всех, кто следит за поединком «черного банкира» Сергея Дядечко и украинского государства возникает масса вопросов. Их задают юристы, общественники, народные депутаты, финансисты… А представителей зарубежных партнеров Украины это вообще шокирует!
Медиа-Дайджест
«У нас нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы, и защищать их — наш долг». Лорд Палмерстон. Сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Марко Рубио к изречению лорда Палмерстона прислушаться, похоже, неспособны. Каждый из них скептически отнесся к выдвижению кандидатуры бывшего председателя и главного исполнительного директора корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря США.
В последнем семестре этого года я имел честь посещать курс Арне Вестада (Arne Westad), посвященный серьезным событиям в мировой истории, приводившим к смене власти — начиная с разрушения системы городов-государств Древней Греции в ходе Пелопоннесской войны.
Мир
Да, прямо скажем, наши надежды на то, что год 2016-й станет лучше предыдущего, не оправдались. В стране продолжается гражданская война, экономика все глубже погружается в, скажем мягко, пучину, люди беднеют на глазах (кроме некоторых, чьи имена нам прекрасно известны). Мир сотрясают войны, перевороты, теракты. Однако человек – существо странное.
Александр Сергий
19 декабря в киевской гостинице «Хаятт Ридженси» состоялся торжественный прием по случаю 25-летия восстановления государственной независимости Азербайджана и наступающего Дня солидарности азербайджанцев мира. Мероприятие было организовано посольством Азербайджана в Украине. После исполнения государственных гимнов Азербайджана и Украины прием вступительным словом открыл посол Азербайджана Азер Худиев.
Зейнал Ага-заде, собкор АЗЕРТАДЖ, специально для «Версий»
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