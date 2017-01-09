На Украине во вторник, 10 января, погоду большей части страны будет определять поле пониженного атмосферного давления, холодная и влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается небольшой снег, лишь в западных областях без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с.
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Как вы относитесь к идее перезахоронения выдающихся украинцев на родине?
ФизCulture
Политика
Как известно, у настоящего укра, ария и патриота есть как минимум двое грабель. Одни, на которые он никогда не наступает из принципа, чтобы продемонстрировать решительную непреклонность и верность избранной линии поведения. Другие – любимые, которые от частоты наступания на них уже превратили расово правильные лбы патриотов практически в танковую броню – ничем ее не прошибешь...
Владимир Скачко
Как все гениальные идеи, эта пришла в голову премьера Гройсмана неожиданно. Помог случай: закончился срок абонирования чешского кладбища у одного выдающегося украинского поэта. Не сразу выяснилось, что он был выдающимся. Просто, когда не продлили «депозит» (в Чехии надо платить за место на кладбище), Александра Олеся выкопали. Очень поучительная, чисто рождественская история.
Александр Зубченко
Экономика
Те немногие иностранцы, которые забредают сейчас в Киев и Одессу, не устают удивляться: красивая иллюминация, пробки из дорогих машин, женщины в норковых шубах, очереди в магазинах, заполненные рестораны. Кризис где?! Вот в Греции – кризис, там так не гуляют. Но кризис есть, и он – у нас в головах. Машины и шубы мы просто донашиваем, а красота иллюминации – яркая упаковка, в которой спрятано политическое одиночество Украины...
Галина Акимова
Форекс-трейдинг в последнее время набирает все большую популярность во всем мире. Не удивительно, что появляется огромное количество желающих, которые поторговав в ручном режиме, решили перейти к торговле советниками. Ведь для самостоятельной торговли нужно не только иметь большой багаж знаний, но и тратить много времени на аналитическую работу, перепроверку всех сделок.
Бизнес
Наверняка, в детстве Валерий Кришталь пропустил урок литературы, на котором разучивалась поговорка: «Не рой яму другому…», но, со временем, ему однозначно пришлось ее заучить наизусть… Но давайте не будем торопить события, а начнем с самого начала.
Сергей Николаенко
У всех, кто следит за поединком «черного банкира» Сергея Дядечко и украинского государства возникает масса вопросов. Их задают юристы, общественники, народные депутаты, финансисты… А представителей зарубежных партнеров Украины это вообще шокирует!
Медиа-Дайджест
В эти дни мир является свидетелем странного, беспрецедентного явления. В США два президента, они пикируются на глазах всего общества и выставляют самую сильную державу мира на посмешище. Избранный президент США Дональд Трамп назначает послом в Израиле сторонника строительства поселений и обещает перевести посольство в Иерусалим, в то время как Барак Обама...
Египетская полиция арестовала в Порт Саиде группу, состоящую из пяти фотографов, по обвинению в съемках фальшивого репортажа об Алеппо. Как рассказывает The Independent, об этом сообщил министр внутренних дел Каира. Так называемый репортер и его помощники, родители двух детей, появляющихся в сюжете, были арестованы полицией, задержавшей их с поличным во время съемок рядом со снесенным домом.
Мир
Да, прямо скажем, наши надежды на то, что год 2016-й станет лучше предыдущего, не оправдались. В стране продолжается гражданская война, экономика все глубже погружается в, скажем мягко, пучину, люди беднеют на глазах (кроме некоторых, чьи имена нам прекрасно известны). Мир сотрясают войны, перевороты, теракты. Однако человек – существо странное.
Александр Сергий
19 декабря в киевской гостинице «Хаятт Ридженси» состоялся торжественный прием по случаю 25-летия восстановления государственной независимости Азербайджана и наступающего Дня солидарности азербайджанцев мира. Мероприятие было организовано посольством Азербайджана в Украине. После исполнения государственных гимнов Азербайджана и Украины прием вступительным словом открыл посол Азербайджана Азер Худиев.
Зейнал Ага-заде, собкор АЗЕРТАДЖ, специально для «Версий»
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