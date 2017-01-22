Ну, вот и наступил знаменательный день – смена хозяина. Белого дома в Вашингтоне. Там сегодня, 20 января 2017-го, инаугурируется Дональд Трамп. И пока на этом остановимся, без уточнений, где и кому он еще хозяин. Будем политкорректны и патриотичны, сдержанны, но счастливы. Мы знаем почему, а другим оно не нужно, раз они, скоты такие, в независимость позволяют себе играть и Америку дрочить...



Владимир Скачко