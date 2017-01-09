Те немногие иностранцы, которые забредают сейчас в Киев и Одессу, не устают удивляться: красивая иллюминация, пробки из дорогих машин, женщины в норковых шубах, очереди в магазинах, заполненные рестораны. Кризис где?! Вот в Греции – кризис, там так не гуляют. Но кризис есть, и он – у нас в головах. Машины и шубы мы просто донашиваем, а красота иллюминации – яркая упаковка, в которой спрятано политическое одиночество Украины...



Галина Акимова