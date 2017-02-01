Удивительные дела происходят в Украине в последние дни. Власть хочет побороться с чем-то плохим и вредным, о чем можно было бы отчитаться хотя бы перед кем-то, хотя бы внутри себя, так сказать, в междусобойчике, а не получается. Начинают, суетятся, как боязливые «первоночки» в борделе под клиентом, а на выходе – ноль: суд не хочет признавать это правильным и юридически оправданным.

Ой, что же это деется, граждане хорошие, интересующиеся украинской властью. Если правда оно, как пел когда-то Владимир Высоцкий, ну хотя бы на треть, остается одно – только взять помереть. Это даже назвать как-то однозначно нельзя. Если политкорректно и патриотично, не волнуя власти, то ничего страшного. Но если честно, то очень похоже если и не на смену, то уж точно на поиски новой «любимой жены Госдепа». Ну, вы меня понимаете...



Владимир Скачко