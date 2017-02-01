В ближайшие сутки холодный воздух будет отступать на восток, а с Центральной Европы к нам начнет перемещаться более теплая воздушная масса, поэтому температура продолжит постепенно повышаться, особенно в западной части страны, где в зоне атомсферного фронта ожидаются мокрый снег с дождем и гололед, сообщает Укргидрометцентр.
-
19:04
-
18:40
-
18:21
-
17:59
-
17:44
-
17:29
Изменилось ли ваше отношение к США после первой недели правления Трампа?
ФизCulture
Политика
Удивительные дела происходят в Украине в последние дни. Власть хочет побороться с чем-то плохим и вредным, о чем можно было бы отчитаться хотя бы перед кем-то, хотя бы внутри себя, так сказать, в междусобойчике, а не получается. Начинают, суетятся, как боязливые «первоночки» в борделе под клиентом, а на выходе – ноль: суд не хочет признавать это правильным и юридически оправданным.
Владимир Скачко
Ой, что же это деется, граждане хорошие, интересующиеся украинской властью. Если правда оно, как пел когда-то Владимир Высоцкий, ну хотя бы на треть, остается одно – только взять помереть. Это даже назвать как-то однозначно нельзя. Если политкорректно и патриотично, не волнуя власти, то ничего страшного. Но если честно, то очень похоже если и не на смену, то уж точно на поиски новой «любимой жены Госдепа». Ну, вы меня понимаете...
Владимир Скачко
Экономика
Не согласен с теми, кто заявляет, что власть ничего не делает. Вона працює! На всех направлениях. Просто результаты видны пока только в двух сегментах – повышении цен и переименованиях в рамках борьбы с советско-русским прошлым. Думал, куда в этом плане отнести запрет импорта российских книг: к ценам или к борьбе? Но понял, что это два в одном.
Егор Смирнов
Несмотря на строгое предупреждение нашей Елены Зеркаль (зама Климкина, – автор) Путину и Трампу – не сметь решать судьбу Украины за ее спиной, эти двое собрались духом и 40 минут проболтали по телефону. Говорят, в основном разговор шел о Китае. Украину упомянули мимоходом. Видимо, из страха перед Зеркаль. И мы теперь гадаем: плохо это или хорошо? И в каких кустах нам прятаться, когда начнется торговая война Америки с Китаем?
Егор Смирнов
Бизнес
В Грузии арестована российская предпринимательница Наталья Циклаури, два года находившаяся в розыске Интерпола. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Женщина уверена: все дело в желании бывшего мужа отобрать у нее успешный бизнес. Но в одиночку он бы явно не справился...
Наверняка, в детстве Валерий Кришталь пропустил урок литературы, на котором разучивалась поговорка: «Не рой яму другому…», но, со временем, ему однозначно пришлось ее заучить наизусть… Но давайте не будем торопить события, а начнем с самого начала.
Сергей Николаенко
Медиа-Дайджест
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в понедельник хвалили упрочивающиеся экономические связи между странами и в то же время выражали свое беспокойство по поводу недавних новостей из восточной Украины. Меркель отметила расширение торговых отношений между Германией и Украиной; в последнее время товарооборот между странами увеличился почти на 20%.
Простите, ненавистники, но Россия пережила санкции. Она пережила нефть по 35 долларов за баррель. И она пережила два года рецессии. Что бы вы ни говорили о Владимире Путине, его экономическая команда сумела справиться с ситуацией. И именно по этой причине BlackRock утверждает, что Россия — выгодное поле для сделок.
Мир
Почему мы так паникуем из-за России? Вскоре после того, как испытывавший ностальгию по холодной войне Митт Ромни (Mitt Romney) был отвергнут за то, что он назвал Россию главным геостратегическим врагом США, у элит снова началась паранойя, связанная с Кремлем.
Майкл Брендан Даферти (Michael Brendan Dougherty)
Больше четверти века назад Михаил Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который характеризует важную часть жизни международного сообщества». До сих пор трудно сказать однозначно, чего во всем этом было больше – цинизма или расчетливого лицемерия.
Ариф Джамиль оглу Гулиев, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права Национального авиационного университета
- 19:04 Потепление принесет в Украину дожди и мокрый снег
- 18:40 В Китае обнаружили мясо динозавра
- 18:21 Мэй назвала ошибочной иммиграционную политику Трампа
- 17:59 В ПАСЕ призвали прекратить обстрелы Авдеевки
- 17:44 Президенту Порошенко доверяют менее 14% украинцев - опрос
- 17:29 В Украине снова подорожает водка
- 17:14 Apple выступает против иммиграционных указов Трампа
- 17:01 Помощник Путина: Киев проверяет администрацию Трампа на лояльность
- 16:49 Создатель сериала «Шерлок» ответил на критику последнего сезона
- 16:37 Запасы газа в Украине упали ниже 10 миллиардов кубометров
- 16:25 Израиль анонсировал строительство тысяч домов на Западном берегу реки Иордан
- 16:13 Парламент Нидерландов обсудит ассоциацию с Украиной
- 16:00 Ученые рассказали, когда столкнутся Луна и Земля
- 15:48 "Динамо" подписало сербского защитника Пантича
- 15:36 «Нафтогаз» хочет засекретить цену импортного газа
- 15:24 Кличко пообещал начать строительство метро на Виноградарь в этом году
- 15:12 Новый альбом Depeche Mode выйдет в марте
- 14:59 Глава Евросовета призвал объединиться против Трампа
- 14:47 Рева заявляет о росте отчислений в Пенсионный фонд
- 14:35 Фанаты испанского клуба обвинили украинского футболиста в нацизме
- 14:23 ЕС устранил последнее препятствие на пути отмены роуминга
- 14:12 Введение референтного ценообразования на лекарства перенесли на 1 апреля
- 14:00 Турчинов: оснований для эвакуации жителей Авдеевки нет
- 13:49 Трамп посчитал, что российско-американским отношениям нужно двигаться вперед
- 13:39 У Трампа готовят новые миграционные ограничения
- 13:28 Один украинский военный погиб, 18 ранены за сутки в зоне АТО
- 13:17 National Geographic сравнил Украину с Диким Западом
- 13:06 Кабмин одобрил докапитализацию Ощадбанка и Укрэксимбанка
- 12:55 За неделю от гриппа в Украине умерли три человека
- 12:43 Песков: обострение на Донбассе - повод для скорейшего налаживания диалога РФ и США