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Новость часа Синоптики прогнозируют ночные морозы и в дневной "плюс"
Синоптики прогнозируют ночные морозы и в дневной "плюс"

Погоду на Украине в воскресенье, 22 января, будет определять поле повышенного давления, существенных осадков не ожидается. В западных областях местами туман. На дорогах страны местами гололедица. Ветер северный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на востоке страны, в Черниговской, Сумской, Полтавской областях, в Карпатах и Закарпатье 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в восточных областях 2-7° мороза.

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Пол Маккартни попытается отсудить права на песни The Beatles у Sony
Пол Маккартни попытается отсудить права на песни The Beatles у Sony

Политика

К инаугурации подготовились!
К инаугурации подготовились!

Ну, вот и наступил знаменательный день – смена хозяина. Белого дома в Вашингтоне. Там сегодня, 20 января 2017-го, инаугурируется Дональд Трамп. И пока на этом остановимся, без уточнений, где и кому он еще хозяин. Будем политкорректны и патриотичны, сдержанны, но счастливы. Мы знаем почему, а другим оно не нужно, раз они, скоты такие, в независимость позволяют себе играть и Америку дрочить...

Владимир Скачко

Алоиз и прочие ариям в помощь!
Алоиз и прочие ариям в помощь!

Я чувствовал! Я верил! Да что там, я знал, что в наши тревожные дни гаранту украинской нации самое место в швейцарском Давосе! Нет, не на лыжах кататься, шо твой Сырожа Лещенко, который со своей денежной диджеихой рассекает снежные склоны Буковеля и мечтает, готов и собирается занять место нашего гаранта. Гарант занят делом – кует будущие победы нэньки. И они есть!

Владимир Скачко

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Экономика

Крещенские гадания на платежках за тепло
Крещенские гадания на платежках за тепло

Крещение – такой светлый христианский праздник. Не очень понимаю, как можно его совмещать с мастер-классами по моржеванию и танцевальной зарядкой FunUp. Но с другой стороны, чего это я жеманничаю? Кто получил платежки за декабрьское отопление, тот понял, что моржевание – это единственный выход. Иначе с голоду сдохнем в тепле.

Егор Смирнов

Белорусский лагерь для украинцев, или Как мы движемся в пункт “ж”...
Белорусский лагерь для украинцев, или Как мы движемся в пункт “ж”...

16 января в Минске прошли первые в этом году переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу. За два дня до этого появилась информация, что Еврокомиссия выделяет Минску 7 млн. евро на центр беженцев из Украины и других стран. Парадокс в том, что 10 лет назад Европа давала деньги Украине, чтобы она принимала политических беженцев из Беларуси. Это симптоматично, господа...

Егор Смирнов

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Бизнес

Валерий Кришталь: от успешного водителя до рейдера-неудачника
Валерий Кришталь: от успешного водителя до рейдера-неудачника

Наверняка, в детстве Валерий Кришталь пропустил урок литературы, на котором разучивалась поговорка: «Не рой яму другому…», но, со временем, ему однозначно пришлось ее заучить наизусть… Но давайте не будем торопить события, а начнем с самого начала.

Сергей Николаенко

«Черным банкиром» Дядечко займется прокуратура?
«Черным банкиром» Дядечко займется прокуратура?

У всех, кто следит за поединком «черного банкира» Сергея Дядечко и украинского государства возникает масса вопросов. Их задают юристы, общественники, народные депутаты, финансисты… А представителей зарубежных партнеров Украины это вообще шокирует!

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Медиа-Дайджест

Чем Обама обязан Путину, и почему ответственность свалили на Трампа
Чем Обама обязан Путину, и почему ответственность свалили на Трампа

Является Дональд Трамп российским агентом? Платил ли он проституткам из ФСБ, чтобы они мочились в постель, где спал Обама, в номере отеля «Ритц» напротив Кремля? Сейчас мертвый сезон, так что любой пьянчуга, получающий щедрое вознаграждение за поиск компромата, может написать любую идиотскую глупость, и Buzzfeed оставит вам решать, правда это или нет.

Нет вечных врагов: дружба США и России в прошлом и будущем
Нет вечных врагов: дружба США и России в прошлом и будущем

«У нас нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы, и защищать их — наш долг». Лорд Палмерстон. Сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Марко Рубио к изречению лорда Палмерстона прислушаться, похоже, неспособны. Каждый из них скептически отнесся к выдвижению кандидатуры бывшего председателя и главного исполнительного директора корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря США.

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Мир

Как Россия воспользовалась расширением НАТО
Как Россия воспользовалась расширением НАТО

Почему мы так паникуем из-за России? Вскоре после того, как испытывавший ностальгию по холодной войне Митт Ромни (Mitt Romney) был отвергнут за то, что он назвал Россию главным геостратегическим врагом США, у элит снова началась паранойя, связанная с Кремлем.

Майкл Брендан Даферти (Michael Brendan Dougherty)

Нобелевская премия за преступления: лицемерие или цинизм?
Нобелевская премия за преступления: лицемерие или цинизм?

Больше четверти века назад Михаил Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который характеризует важную часть жизни международного сообщества». До сих пор трудно сказать однозначно, чего во всем этом было больше – цинизма или расчетливого лицемерия.

Ариф Джамиль оглу Гулиев, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права Национального авиационного университета

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