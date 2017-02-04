В ближайшие сутки, 4 февраля, над территорией Украины будут господствовать влажная и теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. На Левобережье, в Карпатах и на Закарпатье в субботу ожидаются снег и дождь, местами гололед и налипание мокрого снега, ночью в восточных и Сумской областях местами сильный снег; на остальной территории небольшие осадки.
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Изменилось ли ваше отношение к США после первой недели правления Трампа?
ФизCulture
Политика
...Есть как минимум две аксиомы, которые непосредственно касаются и Украины. Вот одна из них: если сидящих на ветках деревьев вдоль дороги в тропиках обезьянок не кормить, он бросаются. Иногда даже какашками и невзирая на чины, звания и даже гражданство Украины (об этом поподробнее чуть ниже). Если кормить – не бросаются. И теперь это можно проверить в Федерации Святого Кристофера (Сент-Китс) и Невис...
Владимир Скачко
Несколько часов на сайте «Нью-Йорк Таймс» висела статья с заголовком «Гражданская война в Украине». Потом неполиткорректный заголовок потерли, и осталась просто война. Но в кэше «Гугла» все сохранилось. Там много чего есть. К примеру, о безвизовом режиме, который давно уже должен быть введен, об исторической интеграции в «цивилизационные европейские структуры», о «долларе по восемь», «миллиардах долларов инвестиций»…
Александр Зубченко
Экономика
Радостную весть сообщила Госслужба статистики. По ее данным, промышленное производство в 2016 году выросло на 2,4%. А в сравнении декабря 2016 года к декабрю 2015-го и вовсе на 4,5%. Поскольку до этого все падало, возникает живой интерес: за счет чего подросло? Ответ достаточно простой: великая аграрная держава ввиду дефицита валютных поступлений увеличила выпуск сельхозтехники – сеялок, веялок, тракторов.
Галина Акимова
C сегодняшнего дня в Украине должен вступить в силу приказ Минздрава о регулировании цен на лекарства, которые входят в перечень так называемой реимбурсации. Вводится даже прямой запрет продажи препаратов по ценам выше, чем цена возмещения. Аптечное лобби доказывает, что это ошибочный подход, Минздрав называет фармацевтов мафией. На бытовом уровне это означает, что из продажи могут исчезнуть самые доступные лекарства от наиболее распространенных хронических болезней...
Егор Смирнов
Бизнес
В Грузии арестована российская предпринимательница Наталья Циклаури, два года находившаяся в розыске Интерпола. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Женщина уверена: все дело в желании бывшего мужа отобрать у нее успешный бизнес. Но в одиночку он бы явно не справился...
Наверняка, в детстве Валерий Кришталь пропустил урок литературы, на котором разучивалась поговорка: «Не рой яму другому…», но, со временем, ему однозначно пришлось ее заучить наизусть… Но давайте не будем торопить события, а начнем с самого начала.
Сергей Николаенко
Медиа-Дайджест
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в понедельник хвалили упрочивающиеся экономические связи между странами и в то же время выражали свое беспокойство по поводу недавних новостей из восточной Украины. Меркель отметила расширение торговых отношений между Германией и Украиной; в последнее время товарооборот между странами увеличился почти на 20%.
Простите, ненавистники, но Россия пережила санкции. Она пережила нефть по 35 долларов за баррель. И она пережила два года рецессии. Что бы вы ни говорили о Владимире Путине, его экономическая команда сумела справиться с ситуацией. И именно по этой причине BlackRock утверждает, что Россия — выгодное поле для сделок.
Мир
В этом году, 6 февраля, исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Украиной и Азербайджаном. Дипломатические отношения между двумя государствами были установлены после обретения ими независимости, в 1992 году. Вскоре были открыты диппредставительства Азербайджана в Киеве, и Украины — в Баку.
Ариф Джамиль оглу Гулиев, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права НАУ
Почему мы так паникуем из-за России? Вскоре после того, как испытывавший ностальгию по холодной войне Митт Ромни (Mitt Romney) был отвергнут за то, что он назвал Россию главным геостратегическим врагом США, у элит снова началась паранойя, связанная с Кремлем.
Майкл Брендан Даферти (Michael Brendan Dougherty)
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