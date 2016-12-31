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Новость часа Новогодняя ночь будет с морозом, но без снега
Новогодняя ночь будет с морозом, но без снега

В ближайшие сутки погоду на Украине будет определять сухая, умеренно холодная воздушная масса, ожидается погода без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° мороза, в восточных, большинстве южных, Днепропетровской областях, на Закарпатье и в Карпатах местами 10-15° мороза; днём от 3° мороза до 2° тепла, в западных и Одесской областях до 5° тепла.

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Политика

Политическое отцеубийство продолжается...
Политическое отцеубийство продолжается...

Конец уходящего года ознаменовался очередным всплеском декоммунизации киевской топонимики. Киевсовет буквально дозачистил названия улиц и переулков, напоминавших о проклятом «совицьком» прошлом и его героях. Как пел когда-то Владимир Высоцкий, какое время на дворе – таков мессия. Сейчас, похоже, гибридный...

Владимир Скачко

Пропагандистский кризис
Пропагандистский кризис

Закрыли мощный рупор, который рассказывал миру чистую, неразбавленную правду про Украину, – телеканал «Ukraine Today». Медиа-группа «1+1» уже больше не может позволить себе содержать такой большой штат пропагандистов, день и ночь, в режиме он-лайн разоблачающий происки «гибридной войны». Закрыта украинская редакция телеканала «Euronews». Наши ребята во Франции отчаянно сражались за право европейцев смотреть настоящие новости в подлиннике.

Александр Зубченко

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Экономика

Экспортерам подарили ЭКА. Пока – на бумаге
Экспортерам подарили ЭКА. Пока – на бумаге

На прошлой неделе Верховная Рада поддержала создание в Украине Экспортно-кредитного агентства (ЭКА). За соответствующий закон №2142а "Об обеспечении масштабной экспортной экспансии украинских производителей путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта" проголосовали 237 народных депутатов.

Анна Ермоленко, финансовый аналитик Credo Line

Изящество гильотинирования. Забавное
Изящество гильотинирования. Забавное

Кормилицу нашу – мадам Лагард – осудили за мошенничество, а в стране никто и не заметил. Неблагодарные! Хоть бы поинтересовались, как ее здоровье, настроение. А то в феврале 2017-го не дадут четвертинку транша, обещанного в 2015-м. А если серьезно, коль уже собрались в Европу и завели у себя антикоррупционные органы, надо поучиться у старших товарищей, как выносить приговоры президентам, премьерам и главам МВФ. Франция делает это с особым шармом со времен отрубленной революционерами головы короля...

Егор Смирнов

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Бизнес

Валерий Кришталь: от успешного водителя до рейдера-неудачника
Валерий Кришталь: от успешного водителя до рейдера-неудачника

Наверняка, в детстве Валерий Кришталь пропустил урок литературы, на котором разучивалась поговорка: «Не рой яму другому…», но, со временем, ему однозначно пришлось ее заучить наизусть… Но давайте не будем торопить события, а начнем с самого начала.

Сергей Николаенко

«Черным банкиром» Дядечко займется прокуратура?
«Черным банкиром» Дядечко займется прокуратура?

У всех, кто следит за поединком «черного банкира» Сергея Дядечко и украинского государства возникает масса вопросов. Их задают юристы, общественники, народные депутаты, финансисты… А представителей зарубежных партнеров Украины это вообще шокирует!

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Медиа-Дайджест

Фабрика фальшивых сюжетов об Алеппо
Фабрика фальшивых сюжетов об Алеппо

Египетская полиция арестовала в Порт Саиде группу, состоящую из пяти фотографов, по обвинению в съемках фальшивого репортажа об Алеппо. Как рассказывает The Independent, об этом сообщил министр внутренних дел Каира. Так называемый репортер и его помощники, родители двух детей, появляющихся в сюжете, были арестованы полицией, задержавшей их с поличным во время съемок рядом со снесенным домом.

Целясь в Россию, Запад попадает сам в себя
Целясь в Россию, Запад попадает сам в себя

Когда 12 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров отправился в Сербию, перед ним стояла трудная задача: убедить Белград в том, что Россия хочет более тесного сотрудничества между странами, и опровергнуть при этом, что она недавно попыталась совершить с территории Сербии переворот в соседней Черногории.

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Мир

В Киеве торжественно отметили государственные праздники Азербайджана
В Киеве торжественно отметили государственные праздники Азербайджана

19 декабря в киевской гостинице «Хаятт Ридженси» состоялся торжественный прием по случаю 25-летия восстановления государственной независимости Азербайджана и наступающего Дня солидарности азербайджанцев мира. Мероприятие было организовано посольством Азербайджана в Украине. После исполнения государственных гимнов Азербайджана и Украины прием вступительным словом открыл посол Азербайджана Азер Худиев.

Зейнал Ага-заде, собкор АЗЕРТАДЖ, специально для «Версий»

Социальная работа Украинской Православной Церкви с молодежью
Социальная работа Украинской Православной Церкви с молодежью

Социальная работа Церкви как наука находится в состоянии ускоряющегося расширения своего проблемного пространства исследования [14]. Осмысление вызовов современной цивилизации, исторических перемен, происшедших в жизни Русской Православной Церкви, стремление объяснить место Православия в жизни общества стимулирует внимание православных богословов...

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