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Новость часа Потепление принесет в Украину дожди и мокрый снег
Потепление принесет в Украину дожди и мокрый снег

В ближайшие сутки холодный воздух будет отступать на восток, а с Центральной Европы к нам начнет перемещаться более теплая воздушная масса, поэтому температура продолжит постепенно повышаться, особенно в западной части страны, где в зоне атомсферного фронта ожидаются мокрый снег с дождем и гололед, сообщает Укргидрометцентр.

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Политика

Бунт в мантиях?
Бунт в мантиях?

Удивительные дела происходят в Украине в последние дни. Власть хочет побороться с чем-то плохим и вредным, о чем можно было бы отчитаться хотя бы перед кем-то, хотя бы внутри себя, так сказать, в междусобойчике, а не получается. Начинают, суетятся, как боязливые «первоночки» в борделе под клиентом, а на выходе – ноль: суд не хочет признавать это правильным и юридически оправданным.

Владимир Скачко

«НашаКыця» на большой дороге. Опять во власть
«НашаКыця» на большой дороге. Опять во власть

Ой, что же это деется, граждане хорошие, интересующиеся украинской властью. Если правда оно, как пел когда-то Владимир Высоцкий, ну хотя бы на треть, остается одно – только взять помереть. Это даже назвать как-то однозначно нельзя. Если политкорректно и патриотично, не волнуя власти, то ничего страшного. Но если честно, то очень похоже если и не на смену, то уж точно на поиски новой «любимой жены Госдепа». Ну, вы меня понимаете...

Владимир Скачко

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Экономика

«Геббельснаш» и цены
«Геббельснаш» и цены

Не согласен с теми, кто заявляет, что власть ничего не делает. Вона працює! На всех направлениях. Просто результаты видны пока только в двух сегментах – повышении цен и переименованиях в рамках борьбы с советско-русским прошлым. Думал, куда в этом плане отнести запрет импорта российских книг: к ценам или к борьбе? Но понял, что это два в одном.

Егор Смирнов

Украина – мячик для гольфа Путина с Трампом?
Украина – мячик для гольфа Путина с Трампом?

Несмотря на строгое предупреждение нашей Елены Зеркаль (зама Климкина, – автор) Путину и Трампу – не сметь решать судьбу Украины за ее спиной, эти двое собрались духом и 40 минут проболтали по телефону. Говорят, в основном разговор шел о Китае. Украину упомянули мимоходом. Видимо, из страха перед Зеркаль. И мы теперь гадаем: плохо это или хорошо? И в каких кустах нам прятаться, когда начнется торговая война Америки с Китаем?

Егор Смирнов

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Бизнес

«В России ее просто уничтожат»
«В России ее просто уничтожат»

В Грузии арестована российская предпринимательница Наталья Циклаури, два года находившаяся в розыске Интерпола. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Женщина уверена: все дело в желании бывшего мужа отобрать у нее успешный бизнес. Но в одиночку он бы явно не справился...

Валерий Кришталь: от успешного водителя до рейдера-неудачника
Валерий Кришталь: от успешного водителя до рейдера-неудачника

Наверняка, в детстве Валерий Кришталь пропустил урок литературы, на котором разучивалась поговорка: «Не рой яму другому…», но, со временем, ему однозначно пришлось ее заучить наизусть… Но давайте не будем торопить события, а начнем с самого начала.

Сергей Николаенко

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Медиа-Дайджест

Расчет Киева
Расчет Киева

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в понедельник хвалили упрочивающиеся экономические связи между странами и в то же время выражали свое беспокойство по поводу недавних новостей из восточной Украины. Меркель отметила расширение торговых отношений между Германией и Украиной; в последнее время товарооборот между странами увеличился почти на 20%.

Россия пережила санкции
Россия пережила санкции

Простите, ненавистники, но Россия пережила санкции. Она пережила нефть по 35 долларов за баррель. И она пережила два года рецессии. Что бы вы ни говорили о Владимире Путине, его экономическая команда сумела справиться с ситуацией. И именно по этой причине BlackRock утверждает, что Россия — выгодное поле для сделок.

Все статьи рубрики

Мир

Как Россия воспользовалась расширением НАТО
Как Россия воспользовалась расширением НАТО

Почему мы так паникуем из-за России? Вскоре после того, как испытывавший ностальгию по холодной войне Митт Ромни (Mitt Romney) был отвергнут за то, что он назвал Россию главным геостратегическим врагом США, у элит снова началась паранойя, связанная с Кремлем.

Майкл Брендан Даферти (Michael Brendan Dougherty)

Нобелевская премия за преступления: лицемерие или цинизм?
Нобелевская премия за преступления: лицемерие или цинизм?

Больше четверти века назад Михаил Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который характеризует важную часть жизни международного сообщества». До сих пор трудно сказать однозначно, чего во всем этом было больше – цинизма или расчетливого лицемерия.

Ариф Джамиль оглу Гулиев, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права Национального авиационного университета

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