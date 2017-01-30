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Новость часа На Украину идет похолодание
На Украину идет похолодание

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять холодная воздушная масса, наиболее холодная погода будет в восточной части, значительно слабее морозы на западе страны, сообщает Укргидрометцентр в воскресенье. Существенных осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10м/с.

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Политика

Блокада
Блокада

Ветераны АТО и примкнувший к ним Парасюк заблокировали поставки австралийского и юаровского угля из ЛНР в нашу европейскую страну. Буквально вчера начался третий этап бессрочной блокады оккупированного понятно кем Донбасса. Первые два прошли как-то мимо внимания широкой общественности. «Сотник» Парасюк в российской «горке» с автоматом Калашникова очень органично смотрелся на фоне железнодорожных путей.

Александр Зубченко

На «слитую» ПАСЕ люстрацию не нашли «козу отпущения»
На «слитую» ПАСЕ люстрацию не нашли «козу отпущения»

Опаньки! Вчера нас ткнули мордочкой в лужу собственного “изготовления”. Мониторинговый комитет ПАСЕ выразил негативное отношение к закону о люстрации. А за день до этого в Минюсте не смогли выбрать “козу отпущения” на место бежавшей с должности главного люстратора Татьяны Козаченко – 7 из 12 доковылявших до финиша девочек и мальчиков как-то совсем не тянули на главу департамента.

Егор Смирнов

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Экономика

На выход с вещами. Из Украины?
На выход с вещами. Из Украины?

Третий день срач в соцсетях на тему эмиграции. Сначала думал, просто истерический флешмоб. Но как пошел вброс фейков об отмене Канадой виз и о том, что «в Польше нас ждут с распростертыми объятиями», понял: это управляемая кампания. Типа всем недовольным итогами майдана вместо обширной панихиды по Небесной сотне 18-21 февраля предлагается другой, более рациональный маршрут – сдрыснуть из страны вместе со своим недовольством…

Егор Смирнов

Лондонские «страдания» и кредит МВФ
Лондонские «страдания» и кредит МВФ

Украина ждет решения МВФ по $1 млрд., который мы недополучили в прошлом году. Четкой уверенности в том, что его дадут, нет: по заключению миссии мы не выполнили 8 из 11 обязательных условий кредитования. Поэтому на случай отрицательного ответа заготовлено объяснение: дескать, МВФ требовал поднять пенсионный возраст, а мы, белые и пушистые, отказались.

Галина Акимова

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Бизнес

Валерий Кришталь: от успешного водителя до рейдера-неудачника
Валерий Кришталь: от успешного водителя до рейдера-неудачника

Наверняка, в детстве Валерий Кришталь пропустил урок литературы, на котором разучивалась поговорка: «Не рой яму другому…», но, со временем, ему однозначно пришлось ее заучить наизусть… Но давайте не будем торопить события, а начнем с самого начала.

Сергей Николаенко

«Черным банкиром» Дядечко займется прокуратура?
«Черным банкиром» Дядечко займется прокуратура?

У всех, кто следит за поединком «черного банкира» Сергея Дядечко и украинского государства возникает масса вопросов. Их задают юристы, общественники, народные депутаты, финансисты… А представителей зарубежных партнеров Украины это вообще шокирует!

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Медиа-Дайджест

Евгений Мураев: «Это правительство никуда не годится, и вектор, выбранный им, ведет нас в пропасть»
Евгений Мураев: «Это правительство никуда не годится, и вектор, выбранный им, ведет нас в пропасть»

Мы находимся в состоянии жестокой стагнации. Мы видим падение абсолютно по всем отраслям. Очень яркий пример – падение ВВП Украины вдвое. На сегодня оно составляет порядка 85 млрд. против 180 млрд. в 2003 году. ВВП на душу населения упал с 4000 до 2000. Как следствие, бюджет Украины в долларовом эквиваленте тоже сократился вдвое. Это приводит к сокращению всех социальных программ.

Близится кризис мировых лидеров
Близится кризис мировых лидеров

Современную политическую обстановку и тенденцию развития в США, Европе и многих развивающихся странах можно в целом охарактеризовать как «кризис руководителей». Такое явление вносит огромную неопределенность как во внутреннюю, так и в международную политику.

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Мир

Как Россия воспользовалась расширением НАТО
Как Россия воспользовалась расширением НАТО

Почему мы так паникуем из-за России? Вскоре после того, как испытывавший ностальгию по холодной войне Митт Ромни (Mitt Romney) был отвергнут за то, что он назвал Россию главным геостратегическим врагом США, у элит снова началась паранойя, связанная с Кремлем.

Майкл Брендан Даферти (Michael Brendan Dougherty)

Нобелевская премия за преступления: лицемерие или цинизм?
Нобелевская премия за преступления: лицемерие или цинизм?

Больше четверти века назад Михаил Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который характеризует важную часть жизни международного сообщества». До сих пор трудно сказать однозначно, чего во всем этом было больше – цинизма или расчетливого лицемерия.

Ариф Джамиль оглу Гулиев, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права Национального авиационного университета

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