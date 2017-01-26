Российский «Газпром» вновь не обеспечивает контрактное давление газа на входе в газотранспортную систему (ГТС) Украины, сообщила пресс-служба ПАО «Укртрансгаз". «Газпром» не придерживается контрактного давления на российской приграничной газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», где, по состоянию на 6:00 утра по киевскому времени, давление в сторону Украины составляло лишь 58,8 атмосфер, что на 2% ниже контрактных условий», – говорится в сообщении «Укртрансгаза».
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